Volta Redonda será a primeira cidade da região a sediar o Mega Feirão Limpa Nome, uma iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em parceria com o Procon de Volta Redonda. O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de novembro, quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), localizada no bairro Aterrado.

A juíza Carolina Martins Medina, coordenadora do Nupemec, destacou a importância da iniciativa para a população, especialmente em tempos de dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias. “O Feirão Limpa Nome representa uma oportunidade crucial para as famílias renegociarem suas dívidas, com a possibilidade de redução significativa do débito e parcelamento facilitado”, explicou.

Durante o feirão, as pessoas endividadas poderão renegociar suas dívidas diretamente com os credores, contando com a intermediação de conciliadores para facilitar o processo. O objetivo é permitir que o nome do cidadão seja retirado de cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa, oferecendo uma nova oportunidade para a recuperação do crédito.

A magistrada ressalta o impacto positivo da escolha de Volta Redonda para sediar este evento, considerando a cidade como um polo econômico importante do estado. “A realização deste feirão em Volta Redonda tem o intuito de beneficiar um grande número de cidadãos, permitindo-lhes recuperar o crédito e seguir com a vida sem a restrição de inadimplência. Este é um passo fundamental para a inclusão financeira da população”, afirmou.

Para participar, o cidadão deve comparecer à CDL, que fica na Rua Simão da Cunha Gago, 19, com um documento de identificação civil e um comprovante de residência. Não é necessário realizar inscrição prévia, e a participação é destinada a quem está com o nome negativado e não possui processo judicial em andamento.

Durante o evento, o papel do Poder Judiciário será fundamental para garantir que os acordos firmados entre credores e devedores sejam cumpridos. Segundo Carolina Medina, os acordos realizados no Mega Feirão Limpa Nome terão força de títulos executivos, o que significa que são legalmente obrigatórios. O descumprimento poderá gerar as consequências legais cabíveis.

As empresas participantes incluem grandes bancos como Caixa Econômica, Banco Itaú, Banco Santander, Banco Safra, Banco Unicred, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Pan, Banco Crefisa, e empresas de telecomunicações e serviços como Claro, Oi, Tim, Vivo, SKY, Casas Bahia e Light.

A ação ainda conta com a parceria do Governo do Estado do Rio, da Prefeitura, da 5ª Subseção da OAB de Volta Redonda, da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade Estácio, do Centro Universitário Geraldo Di Biase e do Centro Universitário UniFOA.

Além de renegociar suas dívidas, os cidadãos poderão contar com apoio jurídico e orientação financeira oferecidos pelas faculdades parceiras do evento. “A educação financeira será um dos pilares do Mega Feirão, para que os participantes aprendam a evitar futuras inadimplências e organizem sua vida financeira de forma mais sustentável”, completou a juíza Carolina Martins.

O Mega Feirão Limpa Nome é uma oportunidade única para aqueles que buscam uma segunda chance no mercado de crédito e para quem deseja aprender a gerir suas finanças de maneira mais responsável, evitando problemas financeiros no futuro.