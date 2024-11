A violência contra a mulher tem se tornado uma triste realidade recorrente no Sul Fluminense. Nos últimos dias, uma série de episódios chocantes reacendeu o alerta para o crescente problema, refletindo uma realidade que continua a colocar em risco a vida de mulheres, muitas vezes dentro de seus próprios lares.

No último dia 9, um caso brutal foi registrado em Barra Mansa, onde uma mulher de 40 anos foi agredida com pauladas na cabeça, na Rua Boa Esperança, no bairro Loteamento Aiuruoca. A vítima foi socorrida em estado grave por populares e levada para a Santa Casa, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Em depoimento à Polícia Militar, o marido indicou um possível autor das agressões. O suspeito permanece foragido.

No mesmo dia, outra ocorrência de violência contra a mulher foi registrada também em Barra Mansa, desta vez no bairro São Sebastião. Um homem de 55 anos foi preso por agredir sua companheira grávida de 30 anos. A vítima relatou à Polícia Militar que o homem a empurrou contra a parede, com as mãos pressionadas em sua barriga. A mulher foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os cuidados médicos. O homem responderá por injúria, ameaça e lesão corporal.

No domingo (dia 10), em Itatiaia, a Polícia prendeu um homem acusado de agredir sua ex-namorada, uma jovem de 24 anos. Durante uma discussão, ele deu uma cabeçada na vítima, que teve um dente quebrado. A mulher, que revelou à polícia que já havia sido agredida anteriormente, mas nunca denunciou por medo, foi socorrida e o agressor preso em flagrante. Na terça-feira (dia 12), a Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva, destacando a periculosidade do acusado.

Em Angra dos Reis, a violência atingiu um nível ainda mais alarmante. Um homem de 30 anos foi preso na terça-feira (dia 12) por tentativa de feminicídio após agredir brutalmente sua companheira, de 39 anos. Durante uma discussão, ele a atacou com socos, chutes e mordidas, causando sérias lesões, incluindo a perda parcial da orelha da vítima. A gravidade dos ferimentos exigiu uma intervenção cirúrgica para reparo. A mulher procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) após o ataque, e o agressor foi preso em flagrante.

Em Quatis, uma investigação sobre a morte de uma mulher de 60 anos está em andamento. Ela deu entrada no Hospital São Lucas, conduzida pelo marido, mas veio a óbito pouco depois. Durante o atendimento, a equipe médica notou hematomas pelo corpo da vítima, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias de sua morte. A Polícia está investigando o caso para determinar se a morte foi causada por agressões físicas.

Esses casos, mais uma vez, evidenciam a alarmante violência doméstica que assola a Região Sul Fluminense e que, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), tem se intensificado em todo o estado do Rio de Janeiro. Só neste ano, 77 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado e 289 tentativas de feminicídio foram registradas em 2024, um número alarmante que exige atenção e ação urgente das autoridades e da sociedade.