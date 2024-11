Durante a Operação Divisas Seguras, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (dia 20), um motorista de 52 anos por conduzir um veículo sob efeito de álcool. O flagrante ocorreu no km 299 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, quando agentes da equipe Delta da 7ª Delegacia realizavam patrulhamento ostensivo dinâmico.

Os policiais observaram um Fiat Uno prata trafegando em zigue-zague pela rodovia, o que levantou suspeitas. Ao abordarem o veículo, constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 0,64 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice superior ao limite permitido pela legislação.

A conduta configura crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir.

O motorista recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à 100ª DP (Porto Real), onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais serão realizados. Além da prisão, foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas, embriaguez ao volante, condutor sem cinto de segurança e pneus em mau estado, no valor total de R$ 3.325,16.

Foto: Divulgação/PRF