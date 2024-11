Durante uma operação de Policiamento Ostensivo Dinâmico da Operação Divisas Seguras realizada nesta quarta-feira (dia 20), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram um caminhoneiro portando comprimidos de anfetamina, conhecidos como “rebites”, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia

A abordagem aconteceu por volta das 18h, no km 322 da rodovia, quando a equipe fiscalizou um caminhão modelo VW/13.180 conduzido por um homem de 28 anos. Durante a verificação do tacógrafo, foi constatado que o motorista dirigia por horas consecutivas, sem cumprir o descanso obrigatório estabelecido por lei. Questionado sobre o uso de substâncias ilícitas para suportar as longas jornadas, ele admitiu fazer uso de “rebite”.

Uma revista na cabine revelou uma cartela escondida na pala de sol do veículo, com a inscrição “Diamante Negro”, contendo sete comprimidos intactos da substância proibida, que possui anfetamina em sua composição. O uso de “rebites” é comum entre motoristas que buscam permanecer acordados por longos períodos, apesar dos riscos à saúde e à segurança no trânsito.

O caminhoneiro foi autuado com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela PRF, com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que trata do porte de drogas para consumo pessoal. As penas previstas incluem advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou participação em programas educativos. Os comprimidos apreendidos serão encaminhados para destruição.

Além do TCO, o motorista foi multado por infrações como o uso irregular do tacógrafo e descumprimento das horas de descanso obrigatório, totalizando R$ 325,39. Ele foi obrigado a cumprir 11 horas de descanso compulsório, conforme prevê a legislação, antes de retomar sua viagem.

Foto: Divulgação/PRF