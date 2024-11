Uma carreta perdeu o freio na descida da Serra das Araras, causando um acidente na madrugada desta quinta-feira (dia 21). O veículo colidiu com outras duas carretas, deixando o motorista da primeira, de 35 anos, preso às ferragens. O acidente ocorreu no km 229 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia agiu rapidamente para retirar o condutor, que foi encaminhado para atendimento médico. Apesar do susto, informações sobre o estado de saúde do motorista ainda não foram divulgadas.

O acidente aconteceu por volta das 4h15 da manhã, provocando a interdição total da pista. Apenas por volta das 7h o tráfego foi parcialmente liberado, com os veículos passando em uma única faixa de rolamento.

A ocorrência gerou congestionamento significativo no trecho e motoristas ainda enfrentam lentidão. Equipes seguem no local para concluir a limpeza e normalizar o trânsito. A concessionária orienta os motoristas a dirigirem com atenção redobrada na região.

Foto: Divulgação/PRF