Um homem invadiu um estúdio de pilates, que também funciona como consultório odontológico, no feriado de quarta-feira (dia 20), em Volta Redonda. O imóvel fica localizado no bairro Jardim Amália II, onde o autor teria furtado uma maleta de semijoias e dois notebooks.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que flagraram toda a ação do suspeito. A proprietária do local compareceu à 93ª DP (Volta Redonda) para registrar o crime e as imagens já estão sob posse da Polícia Civil, que investiga o caso.

Segundo informações preliminares, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com pelo menos 22 passagens pela polícia.

Imagem: Reprodução