A Polícia Militar apreendeu armas e drogas nesta quinta-feira (dia 21), em Barra do Piraí, após uma denúncia anônima informar sobre a possível participação de um indivíduo em um assalto na região de Mesquita. A ação envolveu a guarnição do GAT (Grupo de Ações Táticas), que, com o apoio da P2 (Serviço Reservado), seguiu pistas coletadas com populares e imagens de câmeras de segurança do local do crime.

O acusado, de 18 anos, foi reconhecido por diversas testemunhas que afirmaram ser ele o responsável pelo roubo. Com base nas informações, os policiais se deslocaram até a casa do suspeito, onde foram recebidos pelo pai do jovem, que negou saber do envolvimento do filho no crime. Ao ser mostrado um vídeo de câmeras de segurança, o pai reconheceu o jovem e autorizou a entrada das equipes.

Durante a busca minuciosa no imóvel, os policiais localizaram em um quintal da residência um revólver calibre .32, com a numeração raspada, que se suspeita ter sido utilizado no assalto. Além disso, foi apreendida uma réplica de pistola, várias munições intactas de calibres .38 e uma camisa preta com furos, que supostamente teria sido usada durante o crime. Embaixo da cama do acusado, a polícia encontrou 76 tabletes de maconha prensada, embalados com inscrições de facções criminosas, além de outros 6 tabletes.

Enquanto a ocorrência ainda estava em andamento, o pai do rapaz falou com o filho ao telefone pedindo que comparecesse à residência, mas ao saber da presença policial, o jovem desligou o telefone. Ele foi enquadrado nos artigos 157 (roubo) e 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Foto: Divulgação/PM