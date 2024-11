A Polícia Militar de Vassouras, através do Grupamento de Ações Táticas (GAT), apreendeu, na noite de quarta-feira (dia 20), 175 pinos plásticos contendo substância semelhante a cocaína. A operação ocorreu em uma casa abandonada na cidade, após denúncias anônimas apontarem que o local estaria sendo usado para armazenar drogas.

De acordo com o registro da ocorrência, a denúncia indicava que o material ilícito teria sido escondido por ordem de um detento. O entorpecente seria posteriormente entregue a outro indivíduo.

Os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram os pinos plásticos com o pó branco. Todo o material foi encaminhado para a 95ª DP, onde foi apresentado ao oficial responsável e ficará à disposição para perícia. A ocorrência foi registrada sob os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foto: Divulgação