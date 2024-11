O engavetamento envolvendo três caminhões na Serra das Araras, no km 229+500 da Rodovia Presidente Dutra, complicou o trânsito no sentido Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (dia 21). O acidente ocorreu às 4h50 e já provoca 26 quilômetros de lentidão na região, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Os veículos envolvidos transportavam produtos de limpeza, carne e manilhas de concreto. Apesar da gravidade da colisão, não houve derramamento de carga. Duas vítimas saíram ilesas e recusaram atendimento, enquanto uma terceira, em estado grave, foi levada ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

A CCR RioSP interditou a faixa da direita e o acostamento para atendimento da ocorrência, mantendo o tráfego pela faixa da esquerda. Também houve uma interdição no km 233 para controlar o fluxo, liberada às 6h33.

Equipes da concessionária seguem no local para normalizar o trânsito, mas motoristas enfrentam longos congestionamentos no trecho. A recomendação é evitar a região e optar por rotas alternativas, sempre com atenção redobrada na descida da Serra.

Foto: Folha do Aço