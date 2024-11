As obras de duplicação da Serra das Araras seguem a todo vapor, conforme informações da CCR RioSP. Iniciado em abril deste ano, o projeto já registra um avanço de 12% e mantém o cronograma estabelecido pela concessionária.

Com mais de 1.000 colaboradores atuando em diferentes frentes de trabalho, a operação de desmonte de rochas e a fabricação de vigas estão entre os destaques. Na última semana, foi concretada a primeira viga no canteiro de obras. Com 120 toneladas e 41,80 metros de extensão, a peça se destaca como um marco do projeto.

No total, mais de 500 vigas serão produzidas para viabilizar a construção dos 24 novos viadutos que integrarão as pistas de subida e descida da Serra. Todas as vigas estão sendo fabricadas no próprio canteiro.

A duplicação da Serra das Araras é uma das obras mais aguardadas pelos motoristas que transitam pela Rodovia Presidente Dutra, prometendo maior segurança e fluidez em um dos trechos mais desafiadores da rodovia.