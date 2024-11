A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada de sábado (dia 23), um veículo VW/FOX branco, com placas de Piraí/RJ, que foi encontrado abandonado na altura do km 239 da Dutra, em Piraí. O carro estava aberto, com o interior revirado, mas sem nenhuma restrição registrada nos sistemas de segurança. O veículo foi então removido para o pátio da PRF em Floriano.

Na manhã de domingo (dia 24), a PRF foi informada que o veículo havia sido roubado por vários criminosos armados em uma empresa de montagem de placas solares em Piraí. Após o roubo, os marginais abandonaram o carro no km 239 da rodovia. O funcionário da empresa, proprietário do veículo, compareceu à Unidade Operacional da PRF em Floriano e registrou o roubo.

A ocorrência foi encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa)< onde o caso foi formalmente registrado. O veículo será devolvido ao proprietário.

Foto: Divulgação/PRF