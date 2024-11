Após efetuar o desligamento do fornecimento de gás nas proximidades da Praça Oliveira Figueiredo, no Centro, agentes da Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí recomenda algumas ações de precaução para evitar maiores problemas após o incidente que aconteceu no final da tarde desta segunda (dia 25).

Segundo nota da secretaria, a recomendação é a que moradores, sendo possível, não retornem imediatamente às suas casas. Também, por precaução, não acendam luzes, fogão e quaisquer procedimentos que possam gerar faíscas. O reparo da rede está sendo executado pela empresa Naturgy.

Ressalta-se o apoio à Defesa Civil dos agentes da Guarda Municipal, que também atuaram nesta ocorrência emergencial.

Precauções ante vazamento de gás