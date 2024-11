Um pedestre ainda não identificado foi atropelado na madrugada desta segunda-feira (dia 25) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente ocorreu por volta de 00h50, entre os quilômetros 321 e 322. O andarilho foi atingido no acostamento por um motociclista de 24 anos, que estava acompanhado de uma passageira de 22.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia em uma motocicleta Honda CB250F Twister CBS pelo acostamento quando colidiu com o andarilho. O impacto causou a queda do casal e ferimentos graves em todas as vítimas, que foram socorridas pela equipe médica da concessionária CCR RioSP e encaminhadas ao Hospital de Emergência de Resende.

O pedestre, que não portava documentos de identificação, é descrito como um homem pardo, com idade aparente entre 40 e 50 anos. Ele foi levado ao hospital em estado grave e inconsciente, após apresentar convulsões no local. Já o motociclista e sua passageira estavam conscientes, mas alegaram não se recordar do ocorrido. Foi realizado teste etílico no motociclista com resultado 0,00 mg/L, descartando a ingestão de qualquer bebida alcoólica.

Durante o atendimento, no entanto, a PRF verificou que o motociclista não possuía habilitação adequada para conduzir o veículo. Ele era portador de uma CNH de categoria B, válida apenas para automóveis e veículos de até 3.500 kg, e não para motocicletas. Além disso, foi constatado que a motocicleta possuía retrovisores irregulares.

O condutor foi autuado por diversas infrações de trânsito, totalizando R$ 1.662,58 em multas, incluindo transitar pelo acostamento, conduzir veículo com CNH de categoria inadequada e circular com equipamento obrigatório ineficiente. A motocicleta foi removida para o pátio da PRF.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o motociclista pelo crime de trânsito previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê pena de detenção de seis meses a dois anos, além de suspensão ou proibição de obter habilitação, devido às lesões corporais culposas causadas tanto no pedestre quanto na passageira.

A PRF informou que um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) será elaborado para detalhar as circunstâncias do acidente.

Foto: Divulgação/PRF