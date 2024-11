Os aposentados ou pensionistas de Volta Redonda que ainda não solicitaram desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2025 têm até sábado (30) para pedir pela internet, por meio do site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados. São mais de 11 mil aposentados e pensionistas que podem se beneficiar dessa facilidade.

O desconto, que pode chegar a até 50%, é oferecido a aposentados e pensionistas que atendem a alguns critérios: é necessário ser aposentado ou pensionista por morte, com comprovação de certidão de casamento ou de óbito; ter uma renda de até 10 salários mínimos; ser proprietário ou possuidor do imóvel onde mora; e não ter débitos com a prefeitura, incluindo o IPTU 2024, que precisa estar quitado.

“Estamos reforçando a divulgação para que não deixem para a última hora. O pedido do desconto pela internet é fácil, rápido, dá mais comodidade ao aposentado e ao pensionista, evitando filas”, lembrou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Como solicitar

Após acessar o link, basta baixar o requerimento, preencher e enviar com a documentação necessária (pode ser foto ou escaneada), como RG, CPF e o comprovante atualizado do benefício de aposentadoria ou pensão. Após o envio é só aguardar a análise. Você pode acompanhar o andamento diretamente no site da prefeitura, com o número da inscrição imobiliária.

Quem tiver dificuldade de acesso à internet por realizar a solicitação na Subprefeitura, localizada no bairro Retiro, das 9h às 17h. Além disso, a Prefeitura de Volta Redonda disponibilizou uma equipe de apoio no prédio do Furban (Fundo Comunitário do município), ao lado da sede principal. O atendimento no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, oferecendo todo o suporte necessário para que você possa garantir o seu desconto no IPTU.

Além disso, em caso de dúvidas, o contribuinte pode ligar para a central de atendimento único (CAU) da prefeitura, pelo número 156.

