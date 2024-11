O Sindicato do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda (Sicomércio-VR) já divulgou o horário especial para lojas, shopping e supermercados para o mês de dezembro, com o objetivo de atender os consumidores para as compras do final de ano, incluindo Amigo Oculto, Natal, Ano Novo e outras confraternizações. Os horários estão disponíveis, conforme acertado em Convenção Coletiva, no site sicomerciovr.com.br.

“Esse horário estendido é importante para atender quem trabalha, porque, fica mais flexível, por isso, é fundamental que os lojistas, bares, restaurantes e supermercados se planejem para esse fluxo maior de consumidor nas ruas em dezembro”, afirmou o presidente do Sicomércio-VR, Levi Freitas.

O novo horário já começa a valer a partir do dia 2 de dezembro. Para as lojas de rua, na primeira semana, de segunda à sexta-feira, o funcionamento sugerido será de 8h30min às 19h. Já, de 9 a 13/12, abertura no mesmo horário e fechamento às 20h. De 16 a 23, durante a semana, fechamento às 22h. Já aos sábados, abertura 8h30min, fechando 18. E, aos domingos. De 8h30min às 18h30min.

Os supermercados funcionam em horário normal durante a semana, de 8h às 22h, e, nos dias 24 e 31, abrindo 8h e fechando às 20h. O Sider Shopping e o Pontual, com horário diferenciado nos domingos 08, 15 e 22, de 10 às 22h. Já no dia 1º/12, abrem de15 às 22h. Na véspera do Natal, as lojas funcionam de 9h às 18h, e, no dia 31, de 11h às 18h.

Já o Shopping Park Sul, o horário divulgado pela Administração, foi, durante a semana, de 10h às 23h. Já, no dia 1º/12, lojas de 15h às 23h, e nos demais domingos (08, 15 e 22), de 11h às 23h. Nos dias 24 e 31, de 10h às 18h.

