Um motociclista de 55 anos morreu em um grave acidente ocorrido na noite da segunda-feira (dia 25), em Barra Mansa. O veículo que ele conduzia colidiu com um carro de passeio – um Gol – na pista auxiliar da Dutra, na altura do km 277. O trecho é de sentido duplo e possui faixa contínua dupla proibindo ultrapassagens.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista realizava uma ultrapassagem proibida quando bateu de frente com o carro. Após o impacto, a motocicleta e o corpo do condutor foram arrastados até atingir outro veículo, um Fox.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante a perícia, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os motoristas dos outros dois veículos envolvidos no acidente saíram ilesos.

Foto: Divulgação/PRF