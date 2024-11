Em reunião do Conselho Arbitral realizada nesta terça-feira (dia 26), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou a tabela do Campeonato Carioca 2025. O Volta Redonda fará sua estreia fora de casa contra o Madureira, no fim de semana dos dias 11 ou 12 de janeiro, marcando o início de um torneio que começará mais cedo devido a ajustes no calendário da CBF para acomodar o Mundial de Clubes.

O Carioca 2025 manterá o formato de disputa da edição passada. A competição contará com 15 datas, sendo 11 rodadas em turno único na fase classificatória, em que todas as equipes se enfrentam. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, assim como a final, também em dois confrontos. A definição das datas e horários exatos ainda será feita pela Ferj nos próximos dias.

Tabela de jogos do Volta Redonda no Carioca 2025

• 1ª Rodada: Madureira x Volta Redonda (11 ou 12/01)

• 2ª Rodada: Volta Redonda x Fluminense (15 ou 16/01)

• 3ª Rodada: Bangu x Volta Redonda (18 ou 19/01)

• 4ª Rodada: Botafogo x Volta Redonda (22 ou 23/01)

• 5ª Rodada: Volta Redonda x Flamengo (25 ou 26/01)

• 6ª Rodada: Volta Redonda x Portuguesa (29 ou 30/01)

• 7ª Rodada: Vasco x Volta Redonda (1º ou 2/02)

• 8ª Rodada: Volta Redonda x Maricá (5 ou 6/02)

• 9ª Rodada: Volta Redonda x Nova Iguaçu (8 ou 9/02)

• 10ª Rodada: Sampaio Corrêa x Volta Redonda (15 ou 16/02)

• 11ª Rodada: Boavista x Volta Redonda (22 ou 23/02)