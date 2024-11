A Rodovia Presidente Dutra enfrenta mais um dia de complicações no tráfego devido a um acidente na manhã desta terça-feira (dia 26). Uma colisão traseira entre dois caminhões ocorreu na altura de Paracambi, com retenções no trecho entre os quilômetros 232 e 229, na pista sentido Rio de Janeiro. Uma vítima com ferimentos moderados foi socorrida para um hospital da região. O tráfego está fluindo apenas pela faixa da esquerda, e ainda não há previsão de liberação total, segundo a concessionária CCR RioSP.

O episódio é o segundo consecutivo a causar transtornos significativos na rodovia. Na segunda-feira (dia 25), um caminhão tombou na descida da Serra das Araras, provocando mais de 20 quilômetros de congestionamento. Apesar da ação das equipes de atendimento, os reflexos do acidente perduraram até o fim do dia, evidenciando os desafios enfrentados pelos motoristas em trechos críticos da Dutra.

A CCR RioSP reforça o alerta para que os condutores redobrem a atenção e sigam as orientações das equipes no local, buscando minimizar os impactos causados pelos acidentes.