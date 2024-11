A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) repassará R$ 243 milhões ao Tesouro Estadual de seu próprio orçamento. Deste valor, R$ 50 milhões serão destinados ao reforço do Programa Segurança Presente. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento fluminense, deputado Rodrigo Bacellar (União), durante evento no Palácio Guanabara, ocorrido nesta quarta-feira (27/11), para apresentação do balanço da Operação Lei Seca.

Bacellar destacou que o repasse é fruto de uma gestão eficiente, em sintonia com todos os parlamentares. “Vamos devolver R$ 243 milhões aos cofres do estado. Com esse recurso, ajudaremos a equipar e reforçar todas as bases do Segurança Presente. Serão R$ 50 milhões para tecnológica modular, drone cabeado, viaturas elétricas, novas câmeras e bicicletas elétricas”, destacou o presidente do Legislativo.

Com os recursos da Alerj, o programa Segurança Presente poderá contar com uma base tecnológica modular, projetado para atuar como base operacional avançada, além de receber câmeras com sistema de reconhecimento facial.

O sistema é projetado para monitoramento de grandes áreas, identificando pessoas ou atividades suspeitas por meio da detecção de variações na temperatura corporal, ideal para operações noturnas ou em condições de baixa visibilidade.

Reforços aéreos

O repasse também possibilitará a compra de um drone cabeado para o programa. A aeronave não tripulada é conectada via cabo, com autonomia ilimitada, e ideal para monitoramento aéreo contínuo. Projetado para operar por mais de 10 horas seguidas.

O Segurança Presente contará ainda com viaturas com câmeras embarcadas, câmera 360 Graus e poste inteligente, que é uma estrutura multifuncional que combina iluminação pública eficiente com tecnologia avançada de vigilância. Também haverá viatura e bicicletas elétricas para patrulhamento.