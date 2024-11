Um corpo em avançado está de composição foi encontrado, na noite de sexta-feira (dia 29), próximo à entrada do bairro Santo Agostinho, no km 283 da BR-393, na pista sentido Barra do Piraí.

O cadáver foi removido pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e ainda não há identificação ou a possível causa da morte.