O Resende garantiu vaga nas finais do Campeonato Carioca Série A2 com suas equipes sub-15 e sub-20. Ambas foram campeãs da Taça Santos Dumont no primeiro turno e agora buscam o título estadual.

O time sub-20 entra em campo com vantagem na final contra o Artsul, após vencer o jogo de ida por 2 a 1 fora de casa. Os gols foram marcados por Nicolas, atacante, e Lukas, volante. A equipe se destacou na competição com o melhor ataque e a defesa menos vazada.

Além disso, os jogadores da base, Pompeo e Lukas, estão entre os artilheiros, com cinco gols cada. O jogo decisivo será nesta sexta-feira (dia 29), às 14h45min, no Estádio do Trabalhador.

Sub-15

Invicto na competição e com 100% de aproveitamento, o sub-15 empatou sem gols no primeiro jogo da final contra o Serrano. A equipe, liderada pelo artilheiro Davi Tudão, com nove gols no torneio, decide o título em casa no próximo domingo (dia 1º), às 15h, também no Estádio do Trabalhador.