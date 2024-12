A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda celebra 102 anos de sua fundação nesta quarta-feira (dia 4) e, para marcar a data, será realizada uma Missa Solene de Ação de Graças, às 19h30, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda.

A celebração será presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, com a participação do Clero da Diocese.

“Convidamos todos a se unirem a nós nesta celebração, para comemorarmos juntos mais um marco importante da nossa Diocese. Será um momento de fé e comunhão para a nossa Igreja”, afirmou Dom Luiz Henrique.

Histórico da Diocese

A Diocese de Barra do Piraí foi estabelecida em 4 de dezembro de 1922, por meio da Bula “Ad Supremum Apostolicae Sedis” do Papa Pio XI, que desmembrou o território da Diocese de Niterói para sua criação. Sua instalação oficial ocorreu em 26 de julho de 1923.

Em 26 de janeiro de 1965, em razão do crescimento populacional de Volta Redonda e da importância adquirida pela cidade devido à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Diocese passou a ter duas sedes: Barra do Piraí, onde se encontra a Catedral histórica, e Volta Redonda, com a Co-Catedral, a Cúria Diocesana e a Residência Episcopal. A partir de então, a Diocese passou a ser chamada Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda.

A Diocese abrange doze municípios: Barra do Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Porto Real, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Quatis e Barra Mansa.