Uma solução prática para enfrentar grandes desafios ambientais. Foi assim que oito estudantes e duas professoras do Colégio Estadual Rio Grande do Norte, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, foram premiados com o reconhecimento da Shell NXplorers – Programa de Educação Científica por terem implementado o trabalho ‘Ecobarreira: protegendo o Córrego Cachoeirinha’. A iniciativa pedagógica tem o objetivo de manter o rio limpo, coletando o lixo para evitar futuros alagamentos na região.

– Este prêmio é uma conquista enorme para todos nós. No ano passado, batemos na trave com esse mesmo time. Agora, nosso trabalho está sendo reconhecido e vamos conseguir impactar positivamente a comunidade escolar em que estamos inseridos – afirmou Flávia Fernanda Ferreira, professora de Química, responsável por comandar o projeto na escola.

Para Guilherme Borges, de 17 anos, da 3ª série do Ensino Médio, o reconhecimento é fruto de um trabalho em equipe.

– É uma conquista de extrema importância para a minha vida escolar. É algo que irei levar no meu currículo e vai me ajudar bastante quando terminar esta fase. Além do mais, acredito que iniciativas como essa são necessárias e devem ser repetidas, para termos um mundo melhor e sustentável – disse o jovem, que sonha em fazer Engenheira de Produção, Mecânica e Ambiental.

Além do C.E. Rio Grande do Norte, outras duas unidades escolares foram reconhecidas: os colégios estaduais Embaixador Raul Fernandes, em Vassouras, e Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

Ecobarreiras

A maioria das ecobarreiras é construída com materiais simples e de fácil manutenção, como galões de água, bombonas e redes. Ainda assim, essas estruturas retêm volumes enormes de resíduos, promovendo resultados surpreendentes se comparados a outras ações sustentáveis.

Em algumas regiões do Brasil, dependendo de sua localidade, as barreiras impedem também que toda essa quantidade de lixo avance para o mar, com destaque para os resíduos plásticos, campeões da poluição oceânica.

Saiba o que é a iniciativa Shell NXplorers

O Programa Shell NXplorer consiste em encontrar maneiras para entender melhor os problemas do mundo. A iniciativa possibilita que os estudantes desenvolvam metodologias que visam diminuir os impactos do aquecimento global e da ação do homem no entorno das suas comunidades.

Esta proposta pedagógica é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) e a Shell. Em 2024, foram 77 projetos inscritos e 57 escolas. A iniciativa foi implementada em 2017.

– É de suma importância que as nossas escolas realizem atividades pedagógicas que tenham foco no futuro do planeta e que contribuam efetivamente para formar cidadãos conscientes. Se cada um fizer a sua parte, já ajudaremos muito na preservação do meio ambiente para as futuras gerações – destacou a secretária de Estado Educação, Roberta Barreto.

Fotos: Ana Cabral / divulgação Seeduc-RJ