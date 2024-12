O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) enviou ofício à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) pedindo adoção de medidas imediatas para diminuir o número e a gravidade dos acidentes na Serra das Araras, em especial na pista de descida, no município de Piraí, na Rodovia Presidente Dutra – BR-116. O documento solicita ainda informações sobre o andamento da obra para construção de novas pistas de subida e descida da serra.

Esse trecho da rodovia tem se tornado palco de acidentes, quase diários, que interditam a via parcial ou totalmente, colocando em risco a vida de inúmeros motoristas que trafegam pelo local. Além disso, causam prejuízos à população, em especial aos moradores do Sul Fluminense, que têm rotinas de viagem para acessar a capital do estado ou sua região metropolitana.

“Compreendo que com a conclusão das obras que estão sendo realizadas pela concessionária CCR Rio-SP, que administra a rodovia, trará melhorias significativas no fluxo viário da região, no entanto é imprescindível que ações imediatas sejam adotadas para prevenir novos acidentes e resguardar a vida dos usuários”, disse Jari, reforçando que a importância e a urgência dessas intervenções são confirmadas pelas matérias noticiadas quase que diariamente pela imprensa, que relata acidentes graves como os recentes casos, próximos ao município de Paracambi.

O deputado também solicitou informações à ANTT sobre quais medidas estão sendo tomadas pela concessionária ou pela própria agencia para a prevenção de acidentes na Via Dutra, principalmente na Serra das Araras, e o cronograma para implantação dessas possíveis iniciativas.

“Essas ações resguardam a vida da população fluminense, garantem o bem-estar dos motoristas, assim como o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Jari, lembrando que a Via Dutra faz a ligação entre as capitais dos estados do Rio e São Paulo.

O ofício ainda questiona sobre a previsão atual de conclusão das obras das novas pistas de subida e descida da serra; e qual a data prevista para o término do período de explosão de rochas, que vem interrompendo a pista de subida da serra.