A partir desta sexta-feira (dia 13), os usuários da BR-393/RJ, no trecho sob concessão da K-Infra Rodovia do Aço (entre o km 101,9 e o km 286,4), contam com uma nova forma de pagamento do pedágio: o uso de cartões de débito e crédito por aproximação (contactless). A novidade, válida para todas as cabines manuais ao longo da rodovia, torna a operação de pagamento mais rápida, prática e segura.

O sistema de pagamento por aproximação utiliza a tecnologia NFC (Near Field Communication), permitindo transações com cartões físicos de débito e crédito com chip NFC e Smartphones, desde que previamente habilitado pelo cliente. Para realizar o pagamento, basta informar ao operador que o valor será quitado por aproximação e aproximar o cartão ou dispositivo do terminal. Caso prefira, o cliente também pode inserir o cartão na máquina para a leitura do chip.

O trecho concedido à K-Infra Rodovia do Aço abrange oito municípios: Além Paraíba (MG), Sapucaia (RJ), Três Rios (RJ), Paraíba do Sul (RJ), Rio das Flores (RJ), Vassouras (RJ), Barra do Piraí (RJ) e Volta Redonda (RJ), totalizando uma população de mais de 700 mil habitantes.

Foto: Divulgação