Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (dia 10), um homem, de 31 anos, pelo crime de lesão corporal, no âmbito da lei Maria da Penha. A prisão ocorreu no bairro Nova Liberdade, em Resende, Região Sul Fluminense.

A prisão aconteceu após a vítima procurar a delegacia e relatar que foi agredida pelo ex-companheiro. Ela relatou que eles viajaram no final de semana e tiveram um desentendimento, que resultou no fim do relacionamento.

Segundo a vítima, o autor teria ficado com o celular dela. A mulher foi até a casa do homem recuperar o aparelho e foi agredida por ele.