A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abre as inscrições para o Processo Seletivo 002/2024. Há vagas para médicos: clínico geral; pediatra plantonista; plantonista socorrista; ginecologista e obstetra plantonista; médico de PSF e psiquiatra. As inscrições acontecem entre os dias 16 e 20, na sede da SMS, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

O candidato aprovado no presente processo seletivo será contratado pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Antes de efetuar a participação no processo seletivo simplificado, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a área na qual pretende concorrer. É preciso entregar no local de inscrição os seguintes documentos: currículo profissional; carteira do conselho; diploma; especialização (se houver); comprovante de residência; comprovante de experiência profissional.

O processo seletivo compreende: análise de currículo, experiência profissional e prova de títulos e terá validade de 12 meses, a contar da data de publicação do edital, com possibilidade de prorrogação por igual período. Informações detalhadas sobre a seleção podem ser obtidas através do link:

https://portoreal.rj.gov.br/concursos-detalhes.php?slug=edital-de-processo-seletivo-simplificado-com-n-02-2024

Fotos: Regiane Real