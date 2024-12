Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) realizaram, na tarde desta quarta-feira (dia 11), uma operação no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, para cumprir um mandado de prisão preventiva contra um jovem de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A investigação apontou que o indivíduo tem ligação com uma organização criminosa envolvida no tráfico de entorpecentes e em ações violentas contra membros de facções rivais. O mandado foi expedido após a coleta de provas que confirmaram a participação do suspeito nos crimes.

Durante a abordagem na residência do investigado, ele tentou resistir e fugir, mas foi rapidamente contido pelos agentes. Após ser preso, foi conduzido à delegacia, onde os procedimentos legais foram realizados. O suspeito permanecerá detido até ser transferido para o sistema prisional.

Foto: Divulgação