O Movimento Ética na Política (MEP) concluiu na quinta-feira (dia 12) uma semana intensa de visitas a órgãos de Justiça em Volta Redonda, encerrando as atividades na sede da Promotoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Essas visitas fazem parte da estratégia do Movimento para promover o reconhecimento das instituições republicanas e valorizar o trabalho dos servidores públicos em prol da sociedade.

A jornada começou na segunda-feira (dia 9), com uma visita à Cadeia Pública Franz de Castro. Na ocasião, o grupo cumprimentou os agentes penais na portaria e dialogou com mulheres que visitavam seus familiares presos. Entre os dias 10 e 12, a equipe do MEP esteve em diversas instituições, incluindo o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFF, o Fórum de Volta Redonda (passando pelas serventias, gabinetes de juízes e Defensoria Pública), os órgãos da Justiça Federal (Judiciário, Ministério Público Federal e Defensoria Pública Federal), a Justiça Eleitoral, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a OAB Volta Redonda.

Acolhimento e reconhecimento

Em todas as instituições visitadas, o MEP foi recebido de forma acolhedora e reconhecido pelo seu papel social. “A receptividade foi marcante. Em várias ocasiões, os servidores demonstraram reconhecimento ao Movimento e até sinalizaram possíveis parcerias institucionais, visando uma maior integração com nossas iniciativas”, destacou Pedro Paulo Vidal, jovem conselheiro do MEP.

Na visita de encerramento, realizada na Promotoria de Justiça, o grupo foi recebido pelo Dr. Henrique Aragão Carraro Bastos, coordenador da Promotoria Estadual da Região Sul Fluminense, que acolheu a equipe do MEP já na porta do prédio. “Encerramos com chave de ouro essa ‘jornada cívico-forense’. O gesto do Dr. Henrique, ao nos receber pessoalmente, simbolizou o coroamento dessa iniciativa. Como bem disse Graziela Furtado, da equipe do MEP: ‘Aprender sobre o funcionamento dessas instituições nos motiva e agrega conhecimento para melhor servir à sociedade, especialmente aos mais pobres’”, ressaltou o coordenador Zezinho.

Por fim, o Movimento expressou sua gratidão a todos os servidores públicos, independentemente de seus cargos, pelo trabalho essencial que realizam. “A todos, nosso muito obrigado pelo bem que fazem à sociedade. Feliz Natal!”, concluiu Zezinho.

Equipe do MEP presente na jornada

Pedro Paulo Vidal, Graziela Furtado, Paulo Ricardo, Matheus Mattos, Vanessa Terrade, Sabrina Faria, Daniela Parente e Zezinho.

Foto: Divulgação