O trem de passageiros que vai fomentar o turismo entre Três Rios e Sapucaia, no Sul Fluminense, interligando a região com Minas Gerais, ganhou mais um passo importante. Foi assinado na sede do Ministério dos Transportes, em Brasília, na tarde da última quarta-feira (11), o contrato operacional da linha férrea que liga as duas cidades, em um trecho de 36 quilômetros.

O projeto do Trem Rio-Minas, capitaneado pela ONG Amigos do Trem, conta com investimentos de R$ 36 milhões da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que também fará o plano de recuperação da linha férrea e o transporte de ativos da organização responsável pelo projeto.

A presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Amigos do Trem, Cyntia Nascimento, responsável pelo projeto, comemorou mais uma etapa vencida para iniciar a operação do Trem Rio-Minas.

“Esse documento nos dá o direito de utilizar a linha férrea. Esse é um projeto muito esperado, que nasceu lá em 2015, com Paulo Henrique, que não está mais fisicamente entre nós. Estamos muito felizes e em breve traremos mais novidades”, disse Cyntia.

O Trem Rio-Minas vai percorrer oito cidades. Serão, aproximadamente, 300 mil pessoas atendidas diretamente pelo projeto e 12 milhões de pessoas na área de influência do trecho. A capacidade é de 873 turistas por viagem, 20,952 turistas por mês e 251.424 turistas por ano.

As cidades pelas quais o Trem Rio-Minas vai passar são: Três Rios e Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro. Leopoldina, Recreio, Volta Grande, Além Paraíba Chiador e Cataguases, em Minas Gerais. O trajeto inicial será Três Rios (RJ), Chiador (MG) e Sapucaia (RJ). Totalizando 36km.

“Um projeto como esse significa geração de emprego e arrecadação para esses municípios. Estamos falando da indução de desenvolvimento para toda a região”, enfatizou o secretário Leonardo Ribeiro, que também destacou o fato de o Brasil ter uma legislação moderna na área de ferrovias.

Já o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, destacou que a proximidade com grandes centros urbanos, como Juiz de Fora (MG) e a capital fluminense, também é outro fator que favorece o projeto. Segundo Santoro, a iniciativa conecta municípios, fortalece a cooperação entre comunidades e promove o desenvolvimento integrado.

“O importante é que se mantém a operação de cargas, mas dá a oportunidade a um operador privado fazer um projeto de trem turístico, que vai atender uma região do Rio e de Minas muito bonita, à beira do Rio Paraíba do Sul. É uma linha férrea que vai agregar valor econômico e melhorar a utilização do ativo ferroviário nacional”, celebrou George Santoro.

