Uma joalheria localizada no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi alvo de um audacioso furto na madrugada deste domingo (dia 15). Os criminosos levaram todo o estoque de joias da loja, em um ataque que demonstrou planejamento e ousadia.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, os ladrões teriam acessado o interior do estabelecimento através da tubulação de ar-condicionado. Além disso, cortaram os fios do sistema de monitoramento, inviabilizando o registro de imagens e dificultando a identificação dos envolvidos.

Apesar do grande prejuízo, o cofre da joalheria permaneceu intacto, indicando que o grupo não conseguiu arrombá-lo ou não tinha os equipamentos necessários para isso.

A gerência do Sider Shopping e a Polícia Civil já estão apurando o caso. Peritos foram acionados para recolher impressões digitais e demais evidências que possam ajudar na identificação dos autores. O prejuízo estimado ainda não foi divulgado, mas a joalheria informou que parte das joias levadas eram compostas por peças de alto valor.

Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

Foto: Reprodução