Com a chegada do fim de ano e período de férias, as rodovias devem registrar um aumento significativo no tráfego de veículos. A concessionária CCR RioSP espera que na saída para o Natal, que deve ocorrer entre os dias 20 e 21 de dezembro, mais de 705 mil veículos circulem pela Via Dutra e Rio-Santos. Para o retorno desse feriado, no dia 26 de dezembro, é estimada a circulação de 336 mil veículos. Já o maior volume de fluxo esperado é para o Ano Novo, com previsão de saída entre os dias 27 e 28 de dezembro, com movimentação de mais de 755 mil veículos e no retorno é estimado 338 mil veículos trafegando nas duas rodovias, no dia 02 de janeiro.

Além de reforço nas equipes operacionais, viaturas serão posicionadas em pontos estratégicos das rodovias. A concessionária também distribuirá informativos com instruções de viagem e exibirá nos painéis eletrônicos orientações de como trafegar de forma segura. Durante os dois feriados, a concessionária reforça a importância de revisar o veículo antes de viajar; usar o cinto de segurança; verificar o nível de combustível, água no radiador, sistema de freios, faróis e lanternas; e dirigir com atenção durante todo o percurso.

Expectativa de tráfego por rodovia:

NATAL

BR-116 (Via Dutra)

20 de dezembro Sexta-feira 295.424 21 de dezembro Sábado 312.957 26 de dezembro Quinta-feira 280.497

BR-101 (Rio-Santos)

20 de dezembro Sexta-feira 50.808 21 de dezembro Sábado 48.268 26 de dezembro Quinta-feira 55.701

ANO NOVO

BR-116 (Via Dutra)

27 de dezembro Sexta-feira 300.030 28 de dezembro Sábado 296.848 02 de janeiro Quinta-feira 274.538

BR-101 (Rio-Santos)

27 de dezembro Sexta-feira 82.794 28 de dezembro Sábado 77.763 02 de janeiro Quinta-feira 63.656

Os horários de maior movimento estão previstos para sexta-feira (20/12), das 15 às 19 horas, sábado (21/12), das 7 às 14 horas e na quinta-feira (26/12), das 8 às 16 horas. O mesmo vale para o feriado de Ano Novo.

Orientações de segurança

Para seguir uma viagem tranquila e segura, os motoristas devem ficar atentos as orientações abaixo:

Antes de pegar a estrada, verificar as condições do veículo, incluindo pneus, sistema de freios e luzes, e nível do combustível. É fundamental respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Para trajetos de longa distância, programar pausas para descanso a fim de evitar a fadiga. Utilizar corretamente o sinto de segurança e cadeirinhas para crianças. Não utilizar o celular enquanto dirige. Manter uma distância segura do veículo da frente e ao avistar um atendimento ou serviço nas rodovias, se possível, trocar de faixa.

Atendimento ao cliente

Nos 626km de extensão, a CCR RioSP oferece serviços de apoio ao cliente:

– Atendimento mecânico emergencial ágil e feito por uma frota de guinchos leves e pesados.

– 21 bases de atendimento.

– Socorro por meio de equipes de resgate disponíveis para motoristas e passageiros nas rodovias através dos canais de contato.

– Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros na Via Dutra, em Pindamonhangaba (SP).

– Aplicativo (CCR Rodovias) que monitora em tempo real as rodovias e alerta sobre interdições e acidentes no trecho.

– WhatsApp (11) 2795-2238

– 0800 0173536

– Site: www.ccrriosp.com.br

Movimento Afaste-se

O Movimento é uma iniciativa criada pelo Grupo CCR em 2022 e coordenada pela ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) com o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras. As orientações são simples, mas têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa. O Movimento já conta com a participação de 47 concessionárias, que administram 17.663,1 quilômetros de rodovias, em 12 estados do país.

Participam da iniciativa os grupos CCR, Arteris, EcoRodovias, Via Appia e EPR, além das concessionárias Via Araucária (PR), Nova Rota do Oeste (MT), Triunfo Transbrasiliana (SP), ViaRondon (SP), Tebe (SP), SPMar (SP), CLN (BA), Bahia Norte (BA) e Rota das Bandeiras (SP).

Obras

Durante o período, os serviços que necessitam de novas interdições temporárias de faixas de rolamento como: recuperação de pavimento, roçada e pintura de sinalização serão suspensos.

Pausa nas detonações

A última detonação de 2024 aconteceu hoje (19/12). As atividades terão uma pausa entre os dias 20 de dezembro de 2024 a 06 de janeiro de 2025. Os desmontes de rochas serão retomados no dia 07 de janeiro de 2025, primeira terça-feira do ano. A pausa acontece devido ao período de maior movimento na rodovia.

O Coordenador de operação da CCR RioSP, Leandro Guimarães, explica que a pausa nas detonações tem como objetivo trazer mais fluidez na rodovia, uma vez que não serão realizados os bloqueios programados. Ainda, segundo Guimarães, nesse período a concessionária irá reforçar as ações de segurança para os clientes da rodovia. “Respeite todas as normas de trânsito para que a viagem seja mais segura, mais tranquila e para que os motoristas consigam retornar para suas casas com segurança”.

Foto: Divulgação