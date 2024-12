Na quinta-feira (dia 19), o prefeito Neto (PP) foi diplomado pela Justiça Eleitoral para o sexto mandato à frente da prefeitura de Volta Redonda. No mesmo dia, ele anunciou uma reestruturação administrativa significativa, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Com a criação de quatro novas secretarias e a reconfiguração das pastas já existentes, o governo municipal passará a contar com 25 secretarias, além de oito autarquias e fundações e duas subprefeituras.

A reestruturação visa fortalecer a gestão de Neto, consolidando sua base política para os desafios à frente: apoiar a reeleição de seu irmão, Munir Neto (PSD), à Assembleia Legislativa em 2026 e preparar o caminho para a sucessão municipal de 2028, quando será impedido de concorrer.

Novas pastas e lideranças políticas

Entre as mudanças, destacam-se as quatro novas secretarias. Fábio Buchecha (DC) assumirá a secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Paulinho AP (Agir) ficará à frente da pasta de Proteção e Defesa Animal. E Jorginho Fuede (PDT) comandará a secretaria de Meio Ambiente. Todos eles, além de derrotados nas urnas, são empresários.

A ex-vereadora e médica Neuza Jordão foi nomeada para a nova secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas. Enquanto o comerciante Munir Francisco Filho assumirá a secretaria municipal de Juventude. Munirzinho, como é conhecido, é sobrinho do prefeito Neto e filho do deputado estadual Munir Neto.

Reforço nas subprefeituras

A reestruturação também reforça as subprefeituras. Ednilson Vampirinho (MDB) assumirá a recém-criada Subprefeitura do Santo Agostinho, e Fernando Martins (PSD) a Subprefeitura do Retiro, substituindo o coronel Jorge Fernando, que está em negociação para assumir a secretaria de Ordem Pública de Barra do Piraí.

Cargos e nomeações

Para apoiar a nova estrutura, o prefeito propôs à Câmara Municipal a criação de mais de 1.000 cargos de confiança, que incluem 100 de Direção e Assessoria Superior (DAS 101), 200 de Gerenciamento e Assessoria (DAS 102) e 700 de Assessoria (DAS 103). As remunerações variam de R$ 1.412,40 a R$ 4.597,57 mensais, conforme a necessidade de cada pasta e a critério do prefeito.

Além das secretarias, Vander Temponi (União), também derrotado nas urnas, será nomeado assessor Legislativo do prefeito. Hálison Vitorino (Republicanos) e Lela (PSD) também ocuparão cargos na administração. Hálison ficará na secretaria de Saúde, e Lela se transferirá para o gabinete de Munir Neto, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

“Meu compromisso continua: jamais decepcionar o povo da minha cidade”, afirmou o prefeito Neto na manhã de quinta-feira, destacando que as mudanças visam não só melhorar a gestão, mas também garantir a manutenção de sua base política.