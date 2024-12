Uma solução desenvolvida pela empresa portuguesa UTIS, capaz de reduzir o consumo de combustíveis fósseis por meio da utilização de hidrogênio renovável, foi incorporada oficialmente neste mês nos regeneradores do alto-forno 2 da Usina Presidente Vargas (UPV), da CSN, em Volta Redonda. Conhecida como UC3 – Ultimate Cell® Continuous Combustion, a tecnologia, com resultados em outros setores pelo mundo, como o cimenteiro, de biomassa e de combustão de resíduos sólidos, é patenteada pela UTIS e passou, inicialmente, por um período de testes intensos na UPV e de consolidação de resultados, sendo a CSN a primeira siderúrgica mundial a adotar o recurso.



A iniciativa é uma parceria entre a empresa portuguesa, a divisão de siderurgia da CSN e a CSN Inova, plataforma de inovação do Grupo CSN, que se debruçaram nos estudos dos processos produtivos de algumas áreas da usina com potencial de receber a tecnologia neste primeiro momento. A aplicação do sistema UC3 nos regeneradores do alto-forno 2 visa otimizar a combustão, trazer mais estabilidade ao processo e garantir maior temperatura de sopro, já que os regeneradores têm um papel crucial na recuperação e reutilização da energia dos gases gerados na produção do ferro gusa, aumentando a eficiência térmica e reduzindo o consumo de combustíveis fósseis no alto-forno.



A redução desses combustíveis, como o coque, no alto-forno, e o gás de coqueria ou gás natural, nos regeneradores, para enriquecimento do gás de combustão, mediante o uso de hidrogênio renovável nos regeneradores, permitida pela solução da UTIS, segue em linha ao objetivo de diminuir os gases de efeito estufa do processo siderúrgico. A CSN, que atua para alcançar, em 2030, a meta que o restante do setor fixou para 2050 é um case de como o emprego da solução UC3 pode acelerar o processo de descarbonização em um setor crítico como o siderúrgico. “A CSN conta com o apoio de parceiros e soluções estratégicas, como a UC3, para resolver desafios complexos e urgentes, como o da descarbonização. Por meio da tecnologia da UTIS, estamos conseguindo diminuir de forma acentuada o consumo de combustíveis fósseis, apresentando ganhos ambientais expressivos, além da redução de custos”, destaca Fabiam Franklin, Diretor de Metalurgia da CSN.



O sistema da UTIS se diferencia pela fácil instalação, em forma de contêineres, onde se dá o processo de eletrólise da água que resulta no hidrogênio renovável e, segundo Fabiam, os resultados até o momento superam as expectativas. “Foi possível obter um aumento de temperatura de sopro dos regeneradores de 7%, o que vem possibilitando diversas melhorias, tais como a redução do uso de coque por tonelada de ferro gusa produzido, aumento de produtividade e impacto positivo na redução das emissões de CO2 emitido pelo alto-forno”.



Na corrida pela descarbonização, a tecnologia UC3 desponta como uma das grandes iniciativas para diminuir a emissão de gás carbônico nos processos produtivos. Embora essa seja a primeira aplicação em uma siderúrgica no mundo, a empresa portuguesa já é uma parceira do Grupo CSN em cimentos, apresentando resultados importantes na fábrica de Arcos (MG) desde 2020, com a otimização da combustão por meio da injeção de quantidades controladas de hidrogênio para a fabricação de cimento.

Com a aplicação da tecnologia UC3 na CSN Cimentos, em Arcos, a CSN reduziu em cerca de 5% as emissões de CO 2 por tonelada de clínquer produzido. A iniciativa traz ainda outros ganhos, como a maior produtividade do forno, a redução do uso de combustíveis fósseis (coque de petróleo) e a redução do consumo elétrico, resultando na redução de custos, além de benefícios ambientais e estratégicos. Outro aspecto importante está na segurança do uso da tecnologia, uma vez que os gases produzidos nunca são armazenados. Ou seja, há uma produção e consumo ‘on demand’, de H 2 e O 2 , que são injetados em pontos específicos da combustão, garantindo a máxima confiança de todo este processo. “Estamos muito entusiasmados com a evolução dos resultados da nossa parceria com a CSN, agora também nos processos siderúrgicos. O objetivo é otimizar a produção de aço e, ao mesmo tempo, reduzir substancialmente as emissões de carbono, contribuindo para um futuro mais sustentável para a indústria”, conclui Paulo Gonçalo, CEO da UTIS.

As bases da tecnologia UC3

A tecnologia patenteada UC3 – Ultimate Cell® Continuous Combustion viabiliza o aumento da eficiência da combustão por meio da injeção de quantidades controladas de hidrogênio e de oxigênio. O princípio-base da tecnologia é acelerar as reações do processo de combustão contínua, tornando-o mais eficiente na medida em que é liberada mais energia com a mesma quantidade de combustível. Este ganho de eficiência energética é materializado sob o ponto de vista ambiental (redução das emissões de CO 2 ), na diminuição do consumo de combustíveis fósseis e do custo energético, assim como na melhoria da qualidade do produto final, sempre que aplicável.

O sistema é fornecido sob a forma de contêineres, de fácil instalação industrial, necessitando apenas de ligações elétricas, de comunicação, de água da rede e de esgoto. O conceito subjacente ao produto “plug and play” visa que os clientes tenham de fazer alterações mínimas no seu processo produtivo para que obtenham as vantagens associadas ao produto.

Sobre a UTIS

Empresa portuguesa fundada em 2018, resultante da joint-venture, inicialmente, entre a SECIL e a ULTIMATE CELL e, desde dezembro de 2021, com o Grupo SEMAPA, num esforço conjunto para a criação de uma solução estratégica que visa a eficiência energética.

A UTIS desenvolveu uma tecnologia inovadora – UC3, Ultimate Cell® Continuous Combustion, que contribui de forma sustentável e econômica para a melhoria de eficiência dos processos de combustão contínua na indústria.

O objetivo de uma tecnologia revolucionária e escalável é reduzir o uso de combustíveis fósseis, os níveis de emissões poluentes e o consumo de energia, ajudando a tornar as operações mais verdes e sustentáveis.

Foto: Divulgação