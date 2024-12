Um furto ocorrido na madrugada desta sexta-feira (dia 20) em Barra Mansa deixou moradores e comerciantes indignados. Por volta das 2h, um homem invadiu um estacionamento localizado na Rua Barão de Guapy, no centro da cidade, e furtou uma quantia em dinheiro arrecadada pelo funcionário do estabelecimento como parte da tradicional “caixinha de Natal”.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do local, que capturaram imagens do criminoso pulando o portão do estacionamento e, em seguida, saindo tranquilamente do local com o dinheiro furtado. O indivíduo aparentava estar completamente à vontade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o valor roubado.

Crime comum

Esse tipo de crime tem se tornado recorrente na região. Além do caso registrado em Barra Mansa, na última quinta-feira (dia 18), em Volta Redonda, a caixinha de Natal de um estabelecimento também foi alvo de furto. O crime ocorreu às 6h13min na lanchonete Hong Tu Lanches, localizada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade. Nas imagens de segurança, é possível ver um homem trajando camisa e boné de cor preta, bermuda jeans e chinelo, que entra no local, pega a caixinha de Natal e foge correndo em direção à Rua São João.

Foto: Reprodução