Em 2024, os alunos da rede municipal de Barra Mansa participaram da 19ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas) e alcançaram excelentes resultados. Entre os destaques, João Pedro Pereira Menna Barreto Luna, aluno do 9º ano do Colégio Municipal Antônio Pereira, no Goiabal, que conquistou duas medalhas: ouro estadual e bronze nacional.

A secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, comemorou e comentou a importância da conquista.

– Um orgulho imenso ver um de nossos alunos alcançar esse patamar na educação. Ter um jovem, como o João Pedro, se destacando nacionalmente é um grande incentivo para os outros estudantes. Além disso, aproveito para parabenizar os profissionais docentes das escolas, principalmente os responsáveis pela formação do João Pedro, pois temos talentos que são moldados pelos nossos professores e tenho certeza de que muitos outros alunos vão se inspirar para obter o mesmo feito – disse Fátima.

Quem também comemorou a conquista foi a diretora da Escola Municipal Antônio Pereira, Silvania Paes da Mota de Mattos. “É uma imensa satisfação estar à frente de uma unidade escolar que conta com uma equipe que trabalha com muita dedicação, empenho e sempre busca o melhor para os nossos alunos. O resultado obtido pelo João Pedro é a certeza que estamos no caminho certo. Além disso, ele é um aluno muito dedicado e com uma família maravilhosa. Estamos muito orgulhosos e felizes com seu destaque, afinal foram duas medalhas. É muito bom ver Barra Mansa, principalmente a Escola Antônio Pereira Bruno, se destacando em um prêmio de tanta importância para a educação nacional”, concluiu a diretora.

A OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Criada em 2005, o objetivo principal é estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade. Além de identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas.