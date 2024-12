Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite de sexta-feira (27), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Ele é acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante Policiamento Ostensivo Dinâmico realizado pela equipe GPT da 7ª DEL PRF. Na ocasião, os agentes tiveram a atenção voltada para um Renault Logan, com placas de Santo André/SP, abordando-o na altura do km 336 da Dutra, em Engenheiro Passos.

O condutor alegou estar indo a passeio ao Rio de Janeiro, mas deu respostas desconexas sobre o motivo da viagem. Ao observarem o interior do veículo os policiais avistaram várias capsulas transparentes vazias que são normalmente utilizadas para revenda de cocaína no varejo (“pinos”) que estavam sobre o assoalho do banco traseiro. Ao ser realizada revista no veículo foi encontrado um compartimento metálico instalado no porta-malas que possuía uma porta com dobradiças e acionamento elétrico no painel do veículo. Ao ser aberto este compartimento foram encontrados 29 tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 29 kg. Também foram encontrados aproximadamente 5g de maconha, 20g de Skunk, 190g de Haxixe e o valor de R$ 2.250 em espécie.

O condutor informou que receberia R$ 2 mil para levar o veículo com o entorpecente até a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e quando lá chegasse receberia as instruções do local exato onde estacionaria o carro.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico interestadual de drogas ao indivíduo, apreendido todo o material e a ocorrência apresentada na 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF