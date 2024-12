Um Chevrolet Ônix, com registro de furto ocorrido no último dia 17, foi recuperado por agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaia. A ação ocorreu durante Policiamento Ostensivo Dinâmico na Rodovia Presidente Dutra. Os policiais observaram um caminhão que transportava alguns veículos, abordando-o na altura do km 316.

Durante a fiscalização, foi constatado que um dos veículos transportados, com placas de Nova Iguaçu/RJ, possui registro de furto ocorrido em 17/12/24 no mesmo município de licenciamento. Questionado, o condutor do caminhão informou que apenas é funcionário da empresa transportadora que foi contratada para retirar os veículos em Belford Roxo/RJ e transportá-los até Caçapava/SP.

Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada na 99ª DP (Itatiaia) para os devidos procedimentos legais e registro da recuperação do veículo furtado. Em consulta à tabela FIPE foi verificado que o veículo recuperado está avaliado em R$ 53.998,00.

Foto: Divulgação