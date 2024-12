O Réveillon 2025 vai movimentar a economia da capital e do interior do Estado do Rio de Janeiro. Apenas na capital, o impacto econômico será de R$ 3,2 bilhões, 6,6% maior que no Ano Novo de 2024 (R$ 3 bilhões). A expectativa é que a cidade receba mais de 5 milhões de pessoas.

“Um estado forte é aquele que tem todo o seu território potente, com atrações culturais e turísticas. Mas que também atraem investimentos que desenvolvem economicamente as cidades e todas as regiões. E a cada ano a gente tem essa certeza de que estamos trabalhando para o crescimento do nosso povo”, disse o governador Cláudio Castro.

Mas não é só a capital que se beneficia economicamente das festas de fim de ano. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), hotéis do interior do estado estão registrando alta procura no Réveillon 2025.

– Esta é uma data fundamental para movimentar a economia dos municípios, aumentando o faturamento de hotéis, bares e restaurantes , a arrecadação dos municípios e a geração de empregos diretos e indiretos – explicou a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi.

De acordo com a Associação, os municípios de Arraial do Cabo e Miguel Pereira apresentam ocupação hoteleira de 99,8% seguidos por Cabo Frio (94,8%), Angra dos Reis (93,6%), Paraty (92,8%), Rio das Ostras (91,8%), Armação dos Búzios e Itatiaia/Penedo (90,1%), Petrópolis (88,9%), Nova Friburgo e Teresópolis (88,7%).

Ainda de acordo com a ABIH-RJ a média desse ano (91,3%) está acima da média do ano passado (91,1%).

– O Rio de Janeiro tem uma das maiores e mais bonitas festas de Réveillon do mundo. Mas o interior do estado, com belezas naturais, e uma programação de festas e shows com artistas de qualidade e queimas de fogos cada vez mais emocionantes, também é um lugar especial para celebrar a chegada do ano novo – acrescentou a secretária.