A CSN está com vagas disponíveis são para os cargos de operador(a) de produção, operador(a) de ponte rolante, mecânico(a) de manutenção, eletricista, soldador(a) e técnico(a) de manutenção (com CREA ativo). Os pré-requisitos incluem idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e experiência prévia na área.

Além das oportunidades de crescimento profissional, a CSN oferece uma série de benefícios atrativos, como cartão alimentação mensal no valor de R$ 1.030,00, previdência privada (CBS), abono de férias de 70% do salário, programas de bolsas de estudo e auxílio-creche para mães, entre outros.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site de oportunidades da empresa, disponível em www.csn.com.br/oportunidades. Para mais informações sobre os requisitos e benefícios das vagas, os interessados também podem consultar a página da empresa.

A CSN reforça seu compromisso com a inclusão e diversidade, incentivando especialmente a inscrição de mulheres e pessoas com deficiência, com o objetivo de promover um ambiente de trabalho mais acessível e igualitário para todos.

Com mais de 20 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos, a CSN é a principal geradora de empregos formais na Região Sul Fluminense. A empresa também tem se destacado como um motor essencial na transformação da região em um polo metalmecânico em crescimento contínuo.