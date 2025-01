A Rodovia Presidente Dutra registrou, nesta quinta-feira (2), um grande transtorno para motoristas e passageiros após o tombamento de uma carreta carregada com frango congelado na Serra das Araras. O acidente ocorreu por volta do meio-dia, na altura do km 228, no sentido Rio de Janeiro. O veículo, que transportava carga de frango, tombou na pista de descida, bloqueando completamente o trânsito por horas.

O congestionamento gerado pelo acidente se estendeu ao longo do dia, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informando, por volta das 16h, que o engarrafamento já alcançava 33 km. O bloqueio da pista causou transtornos significativos para aqueles que seguiam em direção à capital fluminense, incluindo motoristas que precisavam cumprir compromissos na cidade.

As redes sociais e grupos de WhatsApp se tornaram canais de reclamação para muitos que estavam presos no trânsito. O ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, expressou sua frustração com a situação. Em um post, ele destacou a falta de controle sobre os abusos nas estradas. “Se não colocarem agentes da PRF controlando os abusos, esses acidentes não vão acabar. Já pensou em quantas horas produtivas a gente perde parado nesses engarrafamentos? E o risco que acabamos correndo por conta de quem não respeita as leis de trânsito?”, questionou Drable.

Além disso, um morador de Volta Redonda também comentou sobre a situação crítica da Serra das Araras. “Toda semana tem acidentes. Essa serra já passou da hora de ter maior policiamento e multas”, afirmou o rapaz.

Mesmo com a liberação de uma das faixas da rodovia, permitindo o fluxo de veículos, o tráfego permaneceu lento e a fila de carros considerável. Segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, por volta das 21h ainda havia um congestionamento de quase 20 km, com o tráfego fluindo pela faixa da direita.

