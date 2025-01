A novidade do treino do Volta Redonda desta quinta-feira (2), no CT Oscar Cardoso, foi o atacante Chay. O jogador, de 34 anos, que assinou com o Volta Redonda até o final de 2025, se apresentou, conheceu os profissionais do clube e fez seu primeiro treino com a camisa tricolor.

O atleta, que estava no CRB , teve o primeiro contato com seus companheiros no campo e reviu o técnico Rogério Corrêa, com quem trabalhou na Portuguesa-RJ.

Chay soma passagens de destaque por Botafogo e Cruzeiro, onde conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021 e 2022, respectivamente.

O elenco do Voltaço se reapresentou durante a tarde após a folga de Ano Novo. Os atletas realizaram um pré-treino com a preparação física e foram para o campo na sequência.

A estreia do Esquadrão de Aço no Campeonato Carioca será no dia 12 de janeiro, contra o Madureira, às 16h, em Conselheiro Galvão.

Foto: Raphael Torres/VRFC