Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar desarticulou, nesta quinta-feira (dia 2), uma quadrilha de saque de carga na Serra das Araras, em Piraí. A operação foi deflagrada após o tombamento de uma carreta que transportava frango resfriado na pista de descida. Ao chegar no local, a PRF constatou que parte da carga já havia sido furtada.

Durante o atendimento do acidente, os agentes receberam informações sobre veículos envolvidos no saque da carga e que estariam estacionados em um ponto da descida. Foi então solicitado apoio da Polícia Militar para realizar um cerco no final da serra. A equipe da PRF, por sua vez, fez uma varredura na direção do Rio de Janeiro, conseguindo barrar os veículos no cerco e surpreendendo os criminosos, que não conseguiram escapar.

No total, três automóveis e duas motocicletas utilizados pelos saqueadores foram abordados, e os ocupantes foram presos em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. Dez pessoas foram detidas, incluindo uma mulher. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais e o registro da recuperação de parte da carga saqueada.

Foto: Divulgação/PRF