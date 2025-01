A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2024/2025, realizada entre os dias 27 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, no trecho de sua 7ª Delegacia, que abrange a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), entre o Km 224, na Serra das Araras, e o Km 339, em Engenheiro Passos. Rodovias como a BR-354 e a BR-393, que também fazem parte da circunscrição da 7ª DEL PRF, representam apenas uma pequena fração dos registros. Durante a operação, a equipe registrou uma série de ocorrências, incluindo acidentes, prisões e apreensões de drogas.

O total de acidentes no período foi de sete, resultando em oito feridos e duas mortes. O número é maior que o registrado na mesma operação do ano anterior, no período de 29/12/23 a 01/01/24, quando ocorreram três acidentes, com dois feridos e um óbito. Vale destacar que o período da Operação deste ano foi maior que o do ano passado, com uma diferença de dois dias a mais. Desta forma, a probabilidade de aumento nos números de ocorrências e vítimas também foi maior.

Em termos de infrações, no balanço mais recente, a PRF autuou 228 motoristas durante a operação, que foram multados por diversas irregularidades. Também foram recolhidos 35 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e sete veículos que circulavam sem a documentação adequada ou apresentavam outras irregularidades.

Além disso, a operação foi marcada por um expressivo combate ao crime. O total de ocorrências policiais criminais somou oito, com sete pessoas detidas e quatro veículos recuperados. Foram apreendidos, no período, 29 kg de cocaína, 190 g de haxixe, 20 g de skunk e 5 g de maconha. A PRF também identificou e apreendeu um documento falso durante a operação.

Foto: Divulgação/PRF