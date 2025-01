Um carro pegou fogo, no início da manhã desta quinta-feira (2), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na pista sentido Rio. O motorista, ao perceber as chamas, conseguiu estacionar o veículo no acostamento, evitando maiores danos e conseguindo sair do carro a tempo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fogo destruiu o automóvel, mas felizmente não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e a situação foi normalizada.

Por conta de o carro ter sido parado no acostamento, o impacto no trânsito foi mínimo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.



Foto: Reprodução/Redes Sociais