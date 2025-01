Um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão carregado com frango congelado interditou totalmente descida da Serra das Araras, em Piraí, nesta quinta-feira (dia 2). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 228 da rodovia, interditando o tráfego no sentido Rio de Janeiro. Por volta das 12h15, a via foi parcialmente liberada com trânsito fluindo por uma faixa.

Equipes de resgate estão no local para atender às vítimas e realizar a remoção dos veículos envolvidos. Até o momento, segundo a CCR RioSP, não há previsão para a liberação total da pista. Motoristas que seguem para o Rio de Janeiro devem ter paciência.

Mais informações em breve.

Foto: Reprodução/Redes Sociais