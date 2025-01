Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na tarde desta quinta-feira (dia 2), na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 15h, no km 250, na altura do bairro Coimbra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 39 anos, morador da localidade, atravessou a via de forma inadvertida. O pedestre acabou sendo atingido por um Nissan Kicks KICKS e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

A ocorrência foi registrada da 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação/PRF