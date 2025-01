O Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira – o Estádio da Cidadania –, em Volta Redonda, passa por melhorias para sediar a temporada 2025 de futebol. Referência para competições nacionais e internacionais, a casa do Volta Redonda Futebol Clube, o Voltaço, vai receber nova iluminação, e ainda foram licitados os serviços de pintura geral e impermeabilização das arquibancadas.

A troca da iluminação no campo e arquibancadas do Estádio da Cidadania já foi iniciada e deve ficar pronta para o primeiro jogo do Voltaço em casa, em 15 de janeiro, contra o time do Fluminense, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Serão instalados 204 refletores de Led de 1200 watts de potência, em substituição aos 176 projetores com lâmpada de vapor metálico – com capacidade para 2000 watts – e reatores de 400 watts. O novo sistema vai dobrar a intensidade da iluminação, que passa de 1200 Lux (iluminância por metro quadrado) para 2400 Lux, além de gerar economia de 42%.

Nas arquibancadas cobertas e descobertas, a nova iluminação vai reduzir o consumo de energia elétrica em 50%. Os 195 projetores com lâmpadas de vapor metálico de 400 watts e 34 luminárias de vapor metálico de 250 watts darão lugar a 195 projetores de Led de 200 watts e 34 luminárias de Led de 150 watts.

“A previsão para o término da instalação da nova iluminação é o próximo dia 14 de janeiro. Se o cronograma se mantiver, o Voltaço estreia o novo sistema no dia seguinte, na partida contra o Fluminense”, disse o administrador do Estádio da Cidadania, Milton Alves de Faria, lembrando que os próximos passos serão a pintura geral e a impermeabilização das arquibancadas.

“O Estádio da Cidadania vai estar preparado para receber o Voltaço, que em abril começa a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol depois de 26 anos, e para outros times que queiram mandar seus jogos em Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR