Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de domingo (dia 5), após ser flagrado com uma pistola de uso restrito, munições e uma granada explosiva em sua residência no bairro Alicácio, em Valença. A ação foi resultado de uma denúncia anônima que alertou a Polícia Militar sobre a posse ilegal de armas e explosivos pelo jovem, que seria integrante de uma facção criminosa atuante na região.

De acordo com informações da PM, ao chegar no local, a equipe fez contato com a mãe do jovem, que autorizou a entrada dos policiais na residência. Durante as buscas, os agentes localizaram a pistola Taurus PT940, calibre .380, com numeração suprimida, um carregador de calibre .380, duas munições do mesmo calibre, e uma granada explosiva, escondidos sob uma geladeira velha no quintal da casa.

O jovem foi apreendido e encaminhado à 91ª DP (Valença), onde a ocorrência foi registrada como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo 1º da Lei 10.826/03). O menor está sendo mantido na unidade policial até que as devidas medidas legais sejam tomadas.

Foto: Divulgação