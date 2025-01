Policiais militares de Valença apreenderam, na tarde do último domingo (dia 5), um pé de maconha de aproximadamente 2 metros de altura e com cerca de 200 gramas da substância. A planta foi encontrada em um terreno abandonado localizado na Rua Francisco Rocha, no bairro Varginha.

De acordo com os policiais, a apreensão ocorreu após uma denúncia anônima feita por um morador da região, que preferiu não se identificar. A informação recebida indicava que, em um terreno baldio, havia uma planta que possivelmente seria de maconha, plantada às margens da rua.

Ao chegar ao local indicado, os policiais constataram a veracidade da denúncia e encontraram o pé de maconha. O plantio foi imediatamente retirado e levado para a delegacia de Valença, onde será submetido a perícia.

Apesar da apreensão, ninguém foi preso.

Foto: Divulgação